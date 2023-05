Come riportato dal Corriere dello Sport c’è stato un ricorso al Tar per il divieto ai tifosi del Napoli residenti in Campania per la trasferta col Monza. Successivamente al provvedimento preso dal Casms e dal prefetto del capoluogo lombardo c’è stato il ricorso. In attesa della decisione definitiva riguardo cosa fare per la partita di questo weekend, i tifosi azzurri momentaneamente potranno viaggiare alla volta della Lombardia.