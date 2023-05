Castel Volturno – Il report dell’allenamento: si ferma un azzurro

Attraverso un post sul proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Novità sugli infortunati, con un azzurro che si aggiunge alla lista.

Ecco quanto recita il report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all’U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Gollini ha fatto palestra per un affaticamento all’addutttore destro. Palestra anche per Mario Rui. Lozano ha effettuato terapie.”