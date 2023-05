Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 11 maggio. Lozano inizia il recupero. Terapie e palestra per Mario Rui

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 11 maggio.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all’U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto circuito di forza e partita a campo ridotto. Mario Rui ha fatto palestra e terapie. Lozano ha effettuato terapie iniziando l’iter riabilitativo dopo l’infortunio al ginocchio”.