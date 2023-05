Gazzetta – Napoli dal sapore d’Oriente: in lista ci sono un sudcoreano e 4 giapponesi!

Settimana calda per quanto riguarda il calciomercato degli azzurri. Dopo lo scudetto conquistato ad Udine, gli azzurri possono considerare conclusa la stagione. Allora, ecco che i principali quotidiani diffondono vari rumours sul futuro dei tesserati del Napoli e sui possibili colpi di mercato. Per quanto riguarda i secondi, molto interessante è l’articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato dalla rosea, il Napoli starebbe monitorando dei calciatori provenienti dall’Asia. Il primo è Kang-In Lee, trequartista classe 2001 in forza al Maiorca. Di nazionalità coreana, conosce Kim Min-Jae. Altri asiatici hanno attirato l’attenzione dello scouting partenopeo, si tratta di 4 giapponesi: Takefusa Kubo, Daichi Kamada (al quale è arrivata una prima offerta, clicca qui per i dettagli), Kiroki Ito, Ko Ikamura.

Il mercato asiatico è da sempre nell’interesse di Aurelio De Laurentiis: la presenza di calciatori provenienti da quelle aree geografiche attira sempre molti sponsor.