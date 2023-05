Il Mattino – De Laurentiis sempre più attratto dal mercato orientale! Piacciono tanti giocatori

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle strategie di mercato che sta sviluppando Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il presidente del Napoli guarda al futuro, scommettendo sul mercato sudcoreano dopo l’operazione Kim Min-jae. Il club azzurro ha stretto un accordo commerciale con Dunamu Inc., azienda sudcoreana specializzata nel fintech e proprietaria del marchio Upbit, diventando il back sponsor della squadra fino al 2024, grazie all’attenzione che la serie A ha ricevuto a Seul. Il Napoli ha l’opportunità di guadagnare anche a giugno, avendo programmato una tournèe in Corea del Sud per una tournée di 5 giorni. Qui disputerà due amichevoli che garantiranno un importante compenso finanziario. Il Napoli sta esplorando il mercato coreano, con nomi come Hwang In-beom e Kang-in-Lee sul loro radar. Il Napoli sta cercando di rinforzare il suo attacco con giovani talenti giapponesi come Kubo della Real Sociedad e Doan del Friburgo. La stella dell’Eintracht Kamada è fuori dalla loro portata a causa del costo elevato.