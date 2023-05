GdS – De Laurentiis accetterebbe la separazione dal Ds Giuntoli. Un nome per sostituirlo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano pare che il direttore sportivo Giuntoli stia per lasciare Napoli dopo otto anni. Le sue dichiarazioni di domenica sera sembrano essere un commiato riconoscente. De Laurentiis sembra disposto a concedere al dirigente la possibilità di andarsene, considerando il suo contributo nella crescita del club.

Nonostante le incertezze che potrebbero derivare dall’addio il mercato estivo è già stato pianificato e il club non rimarrà a guardare anche se Giuntoli dovesse lasciare. Se le parti trovano un accordo, il suo futuro potrebbe non essere alla Juve, poiché ha ricevuto offerte dalla Premier League da Tottenham e Manchester United. Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli, sembra essere il candidato ideale per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Inoltre, si prevede un aumento delle responsabilità di Maurizio Micheli come capo scouting esperto. Nonostante il possibile cambio di alcuni protagonisti dello scudetto, il Napoli continuerà ad essere competitivo grazie alla rivoluzione estiva che ha dato fiducia del pubblico. De Laurentiis sa che un club con questi ricavi deve sempre reinventarsi e trovare nuove soluzioni.