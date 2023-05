CdS – De Laurentiis vuole trattenere il duo dei sogni Osimhen-Kvaratskhelia. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione dei due gioielli d’attacco Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano De Laurentiis punta a mantenere il successo del suo team affidandosi ancora alla stella Osimhen come capocannoniere della squadra. Osi dimostra di non avere paura, come ha confermato anche durante la partita contro la Fiorentina dove ha gestito due rigori e segnato il suo 23° gol in campionato (47° in Italia), stabilendo un nuovo record per i giocatori africani nella Serie A italiana, superando persino Weah. DeLa ha annunciato anche il rinnovo di Kvara a giugno, chiaro segno di voler ripartire dai suoi gemelli scudetto.