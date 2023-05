Dopo la Pec ricevuta da Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti è alla ricerca di garanzie da parte della società per proseguire un altro anno in azzurro.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, il tecnico toscano vuole in primis che i suoi giocatori migliori rimangano in rosa. In secondo luogo, chiede un adeguamento del contratto.

In settimana ci sarà un incontro tra mister e presidente per discutere del futuro. Solo allora si avrà un quadro più chiaro della situazione.