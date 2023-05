Repubblica – Futuro Spalletti: il tecnico resterà a una condizione

Il futuro di Luciano Spalletti è oggetto di discussione degli ultimi giorni. Si parla di un prosieguo sulla panchina del Napoli, ma nulla è stato ancora deciso.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha già fatto la sua mossa, esercitando la clausola per blindare l’allenatore fino al 2024. Dal canto suo, però, il tecnico si aspetta che il presidente lo convochi per un incontro, così da discutere insieme sul da farsi.

Il faccia a faccia dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana. La decisione finale di Spalletti passerà per le conferme di Kvaratskhelia e Osimhen. Questa la prima condizione del mister, sulla quale ADL sembrerebbe disposto ad accontentarlo.