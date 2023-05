Rai – Venerato conferma interesse per Pulisic: spuntano due ostacoli

Dopo la notizia del Daily Mail, arriva la conferma di Ciro Venerato a Rai Sport circa l’interesse del Napoli per Christian Pulisic. “Premesso che il giocatore piace molto al club partenopeo – ha detto il noto giornalista – sono due i problemi che al momento congelano la trattativa. A) Gioca nello stesso ruolo di Kvara. Accetterebbe l’alternanza col georgiano? L’area tecnica non lo considera valido sulla corsia destra, ma forte su quella mancina. B) Stipendio alto. Anche col cartellino gratis. Dovrebbe spalmare l’ingaggio di un anno (è in scadenza) in almeno in 3 sessioni. Valutazioni in corso ma più dubbi che consensi”.