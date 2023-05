Diego Simeone: “Scudetto? Ecco cosa ho detto a mio figlio Giovanni”

Diego Simeone ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato di una conversazione avuta con il figlio Giovanni.

Queste le parole del tecnico dell’Atletico Madrid: “Quando mi disse che c’era la possibilità di venire qui non ho avuto bisogno di convincerlo. E subito dopo che arrivò mi disse al telefono “Papà è bellissimo, io qui voglio vincere qualcosa di importante“. E c’è riuscito! Quando ci siamo abbracciati venerdì gli ho detto: ti rendi conto? Se l’argentino che ha vinto a Napoli dopo Maradona. Resterai per sempre nei cuori della gente“.

Poi, parentesi su Osimhen: “Il nigeriano è fortissimo. Ce ne sono pochi in giro con le sue caratteristiche e credo possa valere oltre cento milioni. Non dico che bisogna venderlo ma ripeto il ragionamento che faccio per il mio Atletico. Se ti arriva un club potente economicamente e offre il doppio di ingaggio, tu per tenere un giocatore devi dissanguarti e far sballare i tuoi conti. Meglio cambiare. E poi chi meglio del Napoli? Ha lasciato andare giocatori importanti e guardate cos’hanno combinato giocatori come Kvaratskhelia e Kim“.

Infine, su ADL: “Ci siamo conosciuti allo stadio. Persona gentilissima e presidente con le idee chiare“.