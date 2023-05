Daily Mail – Chelsea su Osimhen, pronto scambio con Lukaku? Al Napoli piace Pulisic

La conquista matematica del tricolore non è arrivata da nemmeno una settimana e già si pensa al Napoli del futuro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Christian Pulisic piace molto agli azzurri e alla Juventus. Il 24enne statunitense ha giocato soltanto 8 partite e segnato solo un gol in tutta la stagione. Con Lozano in partenza, potrebbe essere una nuova pedina nello scacchiere di Spalletti.

La vera bomba però è lanciata su Victor Osimhen. Il nigeriano piace tantissimo a Manchester United, Bayern Monaco e lo stesso Chelsea. Aurelio De Laurentiis, a meno di un’offerta monstre, non venderà il suo gioiello. Il suo prezzo è troppo alto, il Bayern Monaco ha virato su Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte. Per il Chelsea, viola le regole del fair play finanziario. La soluzione potrebbe essere uno scambio Osimhen-Lukaku. Il belga, di ritorno dall’Inter, potrebbe entrare nell’offerta per acquistare il nigeriano.