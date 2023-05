Cristiano Giuntoli è nel mirino della Juventus, che deve cercare di riorganizzare l’organigramma societario, data la necessità del club bianconero di trovare un sostituto di Cherubini, deferito e impossibilitato ad operare sul mercato.

Il direttore sportivo del Napoli è il favorito per la Juve, ma al momento è vincolato da un contratto fino al 2024 con il Napoli e c’è da capire se il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a liberarlo o meno.

Tuttosport rivela che ci potrebbe essere il via libera, ma ADL non sarebbe disposto a riconoscere delle buonuscite, e che sicuramente non potrebbe portare a Torino tutto il reparto scouting; al limite, potrebbe portare con sè solo il fidato assistente Pompilio, ma senza Micheli e Mantovani, capi dello scouting.