GdS – Il Napoli sempre interessato a Frattesi. C’è da superare la concorrenza di due club italiani

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano nonostante il trionfo del Napoli come campione d’Italia, la dirigenza sta già pensando al futuro e lavorando per migliorare alcune aree di campo. Non c’è tempo per festeggiamenti troppo lunghi. Il centrocampo del Napoli potrebbe essere rinforzato con l’acquisto di Davide Frattesi, nonostante la concorrenza di Juventus e Roma. La possibilità di giocare in Champions League potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il nazionale italiano.