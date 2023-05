L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il contratto tra il club ed Amir Rrahmani è in scadenza nel 2024, ma presto verrà annunciato un nuovo accordo secondo. L’ex calciatore del Verona infatti prolungherà il suo contratto fino al 2027. Il kosovaro riceverà uno stipendio di circa 2 milioni netti a stagione per le sue eccellenti prestazioni in maglia azzurra.