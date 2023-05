CdS – Il Napoli deve aprire un ciclo! Il primo passo deve essere il rinnovo di Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro che attende il Napoli. Secondo il quotidiano la vittoria del Napoli ha aperto nuovi orizzonti e obiettivi per il club e il suo presidente, impegnati a mantenere la qualità dei successi futuri. La festa durerà un mese, ma il lavoro continua senza sosta. L’obiettivo principale non è vincere la Champions League, ma piuttosto creare una base solida per il futuro, correggendo eventuali debolezze e mantenendo i risultati raggiunti finora. È importante che un buon manager sappia guardare oltre le apparenze e prendere decisioni oculate. Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore di grande valore, nonostante molti non lo avessero considerato tale inizialmente. La sua conferma come guida della squadra è fondamentale per mantenere l’equilibrio e la solidarietà che hanno portato alla vittoria dello scudetto.