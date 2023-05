CdS – Il Manchester United pronto a pagare la clausola di Kim. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano il Manchester United offre una cifra di circa 60 milioni di euro per Kim e chiede un incontro per liberare il calciatore grazie alla clausola presente nel contratto. Si può fare tutto velocemente utilizzando la finestra di tempo, lasciata aperta un anno fa durante l’acquisto di Kim. Non è necessario scambiarsi lettere per questo. C’è un po’ di tristezza nell’aria quando un grande eroe sta per andarsene. Almeno però c’è la soddisfazione reale di aver speso 18 milioni e di venderlo a 60, oltre alla consapevolezza che ci aspetta una nuova vita. Un anno fa, durante un periodo turbolento di addii e incertezze per la squadra, Giuntoli ha creato uno staff dinamico che sta attivamente cercando un sostituto adatto in tutta Europa. Il Manchester United sta ancora valutando il prezzo esatto per l’acquisizione di Kim, considerando diversi fattori che potrebbero influire sulla cifra finale.