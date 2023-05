Svelato l’orario d’arrivo del Napoli all’aeroporto di Grazzanise

Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto, sta tornando a casa. Come riporta Radio KissKiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, il volo non atterrerà a Capodichino, ma a Grazzanise. Infatti, molti tifosi azzurri hanno creato disagi nei pressi del solito aereoporto in cui atterra il Napoli.

Finalmente, durante Radio Goal, è stato comunicato anche l’orario d’arrivo ufficiale degli azzurri. Il Volo atterrerà intorno alle 16, con il club che poi raggiungerà Castel Volturno in pullman. I tifosi quindi, potrebbero spostarsi verso il centro sportivo, già pronto a un eventuale invasione con il servizio d’ordine.