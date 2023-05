Gazzetta – Spalletti vincitore a 64 anni: un traguardo per tutta la vita da allenatore

Luciano Spalletti è nella storia del calcio Napoli.

Una lunga vita nel calcio per attendere il trionfo in Italia. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ne sarà valsa la pena, senza alcun dubbio: “Il Napoli nuovo campione d’Italia ha battuto per due volte la Juventus e Spalletti ha vinto il suo primo scudetto alla bella età di 64 anni. Scusiamo il ritardo. Il ritardo immeritato Spalletti viene da lontano, ha cominciato la scalata agli inizi degli anni Novanta: all’Empoli come allenatore pro tempore, poi tecnico delle giovanili e di nuovo allenatore dell’Empoli prima squadra in tutto e per tutto. Ha iniziato ad allenare nel 1993 e ha impiegato trent’anni precisi per salire in cima alla piramide del calcio italiano. Un ritardo giustificato. Spalletti si è preso del tempo per vincere uno scudetto che meritava da tempo e non c’è contraddizione”.