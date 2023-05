Gazzetta – Il trionfo di ADL: il patron azzurro non si vuole fermare

ADL non vuole fermarsi al terzo tricolore.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro vuole continuare a vincere senza porsi grandi limiti. Il suo è un trionfo che rimane nella storia: “Tra gli aggettivi per definire Aurelio De Laurentiis, aggiungete pure la parola “vincente”. Non che non lo sia mai stato prima, per carità. Anche perché il presidente del Napoli è sempre stato un imprenditore visionario e rivoluzionario. Ma una gioia così grande – a livello sportivo – cambia l’immagine dell’uomo per sempre. «Abbiamo vinto tutti insieme, è il coronamento di una

aspettativa lunga 33 anni – ha detto il presidente dallo stadio Maradona, dove ha vissuto col suo popolo gli ultimi 90′ che hanno portato allo scudetto. Quando sono arrivato ho parlato di Europa in dieci anni, e abbiamo anticipato i tempi. Poi ho detto che avremmo vinto lo scudetto in dieci anni e anche qui abbiamo anticipato i tempi. Adesso ci manca solo di rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo – ha sottolineato il presidente, felice e commosso. E poi ci manca la Champions”.