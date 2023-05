CorrSport – Osimhen trascina il Napoli dall’inizio alla fine senza sosta

Victor Osimhen ha trascinato i suoi compagni durante tutta la partita.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il nigeriano è stato un vero e proprio leone alla Dacia Arena. Entusiasmo da vendere per il bomber azzurro: “Basta, non la voglio più vedere: è l’ottavo minuto del secondo tempo quando Victor Osimhen si sbarazza della kryptonite, indossa il mantello di Supermhen e vola a prendersi lo scudetto. L’oro di Napoli è tutto nei suoi capelli, tutto in quel gol che ha spezzato l’incantesimo e quella che a un certo punto sembrava quasi una maledizione. E invece, benedetto pareggio. Benedetto Victor: Kvara tira e lui segna. Due uomini, un solo piede: è stato il destro di Osi. E’ stato il finale da favola di un principe azzurro all’improvviso: un colpo, poi un altro e un altro ancora. La prima, la seconda, la ventesima e sono ventidue: 22 reti in campionato, il pazzo per la smorfi a napoletana”.