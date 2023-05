CdS – Il Napoli è atterrato a Grazzanise, migliaia di tifosi ad accogliere la squadra campione d’Italia

In questi minuti il Napoli è atterrato allo scalo militare di Caserta-Grazzanise dopo la trasferta con l’Udinese di ieri sera, dove si è laureato campione d’Italia. Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, sono migliaia i tifosi che sono lì ad attendere la squadra campione d’Italia per celebrare mister Spalletti e i suoi calciatori, accolti dagli applausi dei presenti. Successivamente all’arrivo allo scalo militare molti calciatori azzurri, come Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Kim hanno lasciato attraverso dei taxi privati Grazzanise, mentre sul pullman azzurro c’è mister Spalletti che viene osannato da tutti i tifosi presenti.