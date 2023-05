Top & Flop Udinese-Napoli, il migliore e il peggiore del match secondo la redazione di MondoNapoli

È la partita dello Scudetto! Il Napoli pareggia a Udine con il risultato di 1-1 e conquista così aritmeticamente il suo terzo tricolore della storia. Una gara non semplice, in cui i friulani sono passati in vantaggio con il gol di Lovric. La reazione d’orgoglio degli uomini di Luciano Spalletti ha permesso loro di trovare la rete decisiva con il suo bomber: Victor Osimhen. La redazione di MondoNapoli ha rilevato rispettivamente il migliore ed il peggiore azzurro dell’incontro.

Il top è sicuramente Victor Osimhen. In un momento complicato si è caricato la squadra sulle spalle senza mai arrendersi. Suo il gol, non tra i migliori della stagione partenopea, ma sicuramente il più importante.

Flop? Al termine di un campionato del genere è difficile selezionarne uno. Nessun calciatore merita di essere eletto come peggiore di questa sfida, così come di questa stagione.