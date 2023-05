SKY – Udinese-Napoli, le probabili formazioni di Spalletti e Sottil!

Sky Sport ci fornisce le ultime notizie sulla formazione in vista della partita di stasera che potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. Luciano Spalletti schiererà la sua miglior formazione contro Udinese! Elmas ancora in ballottaggio con Zielinski per un posto come mezzala. Lo stesso macedone è sfavorito anche contro Hirving Lozano che, quasi sicuramente quindi, completerà l tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Di seguito le probabili formazioni secondo l’emittente satellitare:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Pereyra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.