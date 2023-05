Marino: “Modric e Lewandowski potevano essere del Napoli. Spalletti? Contatti nel 2009”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, durante la quale ha svelato alcuni interessanti retroscena della sua avventura con il club azzurro.

Queste le sue parole: “Rimpianti? Non eravamo ancora in Serie A, si scrivevano sulla città cose indecenti e ovviamente false. Perdemmo qualche occasione. Ma avevamo visto giusto: Modric, Lewandowski e Huntelaar. Non so se mi spiego. Non male, eh?“.

E ancora: “Spalletti? Lo volli io a Udine e lo riportati sempre io qui dopo che era andato via. Bravissimo al punto che nell’estate del 2009 lo contattai perché mi sarebbe piaciuto vederlo sulla panchina del Napoli. De Laurentiis mi disse: vai, fai tu. Ma Luciano penso avesse già dato una parola allo Zenit“.