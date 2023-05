Lazio-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Out Milinkovic, c’è Immobile

A un ora dall’inizio del match, sono ora disponibili le formazioni ufficiali per Lazio-Sassuolo, che potrebbe indirettamente essere la sfida scudetto per il Napoli. In caso di sconfitta per la Lazio o di pareggio, gli azzurri conquisterebbero infatti matematicamente il trionfo. Ecco le scelte dei tecnici:

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Zortea, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi