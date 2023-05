La Lazio di Maurizio Sarri si impone per 2 a 0 in casa ai danni del Sassuolo. I neroverdi sono sempre stati in partita e hanno cercato in tutti modi di pareggiare il risultato ma non è bastato. Adesso il Napoli ha nelle proprie mani il match point che permetterebbe agli azzurri di vincere il campionato matematicamente. Come direbbe mister Spalletti in questo caso:

“Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi…”