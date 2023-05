Castel Volturno, report dell’allenamento: novità per Mario Rui e Politano

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha condiviso il report dell’allenamento odierno.

Ecco il contenuto del comunicato: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani al Dacia Arena per la 33esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Mario Rui.”