L’Equipe – Napoli è la città del sole! Non poteva festeggiare in un giorno plumbeo

L’edizione odierna de L’Equipe ha fatto il punto sulla possibile festa Scudetto nella città di Napoli. Secondo il quotidiano francese in un calcio sempre più omologato, il legame tra Napoli e la sua squadra di calcio rappresenta un’eccezione da preservare, con tutti i suoi aspetti passionali. Raramente una città vive il calcio in modo così intenso come Napoli. La lunga attesa di trentatré anni per lo scudetto non è l’unica ragione dell’enorme entusiasmo. Questo deriva anche dall’identità culturale forte di questa regione e dalla sua abilità unica nel celebrare le vittorie. Il centro della città è stato chiuso per l’evento, rendendo difficile trovare un taxi per raggiungere lo stadio Maradona. Nonostante il Comune non abbia fornito uno schermo gigante, i tifosi si sono riuniti in bar o utilizzando gli smartphone collegati ad altoparlanti per guardare Inter-Lazio alle 12:30. Dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter sembrava tutto deciso, ma dopo le cose sono andate diversamente da quanto previsto. La Salernitana ha deciso di rinviare tutto. I tifosi del Napoli non hanno mostrato disappunto per la possibilità di festeggiare nuovamente nei prossimi giorni. Domenica scorsa, i cori sono ripresi immediatamente dopo il termine della partita e ci sono volute quasi due ore per sgombrare le strade. Le prime gocce di pioggia hanno iniziato a cadere dal cielo grigio, annunciando le previsioni del tempo. Napoli, nota come la capitale del sole, non poteva festeggiare il suo titolo in una giornata così uggiosa.