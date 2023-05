Il Mattino – Spalletti turista per un giorno! Ieri passeggiata in quel di Positano

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul giorno libero trascorso da Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano durante il giorno libero della squadra, Spalletti ha deciso di esplorare la città per immergersi nella cultura napoletana e rafforzare il legame con i tifosi del Napoli. In questo modo, è già diventato parte integrante della città e della squadra. Il tecnico di Certaldo, incuriosito dalla città ha deciso di dedicare un giorno alle visite turistiche anziché al ruolo di allenatore. Non è tornato a Milano o nella sua casa in Toscana, come fa di solito. Prima del ritorno in campo degli azzurri ha voluto esplorare nuovi angoli di Napoli.