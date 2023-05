GdS – La permanenza di Allegri può rallentare l’interesse della Juventus per Giuntoli. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano la Juventus sta cercando un sostituto per Cherubini, squalificato per 16 mesi e dovrà lasciare il suo ruolo. La ricerca del candidato ideale è già iniziata. Max Allegri sta cercando di avere un maggior controllo sulla gestione della squadra dopo i recenti cambiamenti nella dirigenza, e per questo vuole avere potere decisionale. Per tale motivo l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo non è garantito. Giuntoli ha avuto successo nel guidare il Napoli alla vittoria dello scudetto ed è considerato una delle prime scelte dalla Juventus. Inoltre, è necessario ottenere l’approvazione di Aurelio De Laurentiis in quanto ha un contratto con la squadra azzurra. Allegri ha dichiarato però di preferire di collaborare con persone che conosce già bene o che sa essere in piena sintonia, come Ricky Massara del Milan e Giovanni Rossi, attualmente al Sassuolo. Le prossime settimane saranno cruciali per prendere una decisione definitiva.