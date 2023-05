CdS – Spalletti lascia libera la squadra! Ripresa degli allenamenti fissata per oggi

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla scelta di Spalletti di concedere un giorno di riposo alla squadra in vista del match contro l’Udinese. Secondo il quotidiano la ripresa degli allenamenti è prevista per la mattinata di oggi a Castel Volturno per preparare il match contro i friulani di giovedì. Al Napoli in quel di Udine basterà almeno un pareggio per laurearsi matematicamente campione d’Italia. Lo scudetto però potrebbe essere anche vinto “dal divano”, in quanto può bastare anche una non vittoria della Lazio contro il Sassuolo.