Oggi, come ogni martedì, tornerà il programma ufficiale di Mondonapoli, ovvero abbiamo “Con Un sogno nel cuore”. Con i ragazzi della redazione avrete l’opportunità anche di intervenire nella live per commentare i vari temi della settimana riguardanti tutto ciò che è successo in casa Napoli a partire dalla festa Scudetto mancata fino al prossimo matchpoint di giovedì con l’Udinese. Vi aspettiamo in tanti su tutte le nostre piattaforme. Twitch, Facebook e Youtube.