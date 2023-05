Verso Udinese-Napoli: ipotesi orario anticipato e maxischermi al Maradona

Dopo aver sfumato la vittoria matematica dello scudetto contro la Salernitana, la squadra di Spalletti ha rinviato la festa scudetto forse a mercoledì – in caso di sconfitta della Lazio – o a giovedì, il giorno di Udinese-Napoli.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida contro i bianconeri, il sindaco Manfredi e il Prefetto Palomba stanno discutendo con il presidente De Laurentiis sulla possibilità di anticipare di due ore la partita. Oltre che per le questioni di ordine pubblico, la richiesta varrebbe anche come possibilità di aprire lo stadio Maradona e proiettare il match sui maxischermi. Anche se, dopo le polemiche per il posticipo, forse sarebbe meglio attendere il corso degli eventi.

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.