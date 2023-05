UFFICIALE – Nessun cambio di orario per Udinese-Napoli, slitta il ritorno degli azzurri a Capodichino

Udinese-Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle ore 20:45, senza alcun anticipo alle 18.00 o alle 18.30. Lo fa sapere il Mattino, riportando le decisioni di Lega Serie A e DAZN. Napoli e Udinese erano state consultate, ma alla fine si era deciso di lasciare invariato l’orario.

Domani in Prefettura ci sarà comunque una riunione per riorganizzare la festa scudetto. Udinese-Napoli doveva, inizialmente, giocarsi martedì 2 maggio. L’unica cosa che cambierà sarà il ritorno della squadra: l’arrivo a Capodichino non sarà nella notte, ma venerdì mattina per evitare di paralizzare l’aeroporto.