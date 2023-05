UFFICIALE – Monza salvo, la notizia è ottima per il Napoli

Con la vittoria casalinga contro lo Spezia, il Monza ha raggiunto la matematica salvezza. Una notizia ottima per il Napoli: i brianzoli possono riscattare Andrea Petagna. Infatti, da accordi con la SSC Napoli, il diritto di riscatto dell’ormai ex azzurro diventava obbligatorio in caso di salvezza. Le prossime sfide saranno Lecce-Verona e Lecce-Spezia, è impossibile che queste 3 squadra coinvolte negli scontri diretti possano raggiungere i 44 punti. Il Monza è dunque salvo con 6 giornate di anticipo.

La società di Silvio Berlusconi verserà nelle casse del Napoli circa 11,5 milioni di euro. Non solo Petagna, anche le operazioni di Pessina, Marì, Cragno e Caprari sono state condotte con la medesima formula. Il Monza verserà dunque 44 milioni di euro per confermare la propria rosa.