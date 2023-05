UFFICIALE – Comunicato del Giudice Sportivo, c’è la multa per il Napoli!

A conclusione della 32esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato in cui spiega il motivo delle sanzioni adottate per le varie società. Ecco quanto evidenziato da Mondo Napoli.

“- CREMONESE, ammenda di 10mila euro con diffida per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’arbitro; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione di quest’ultimo dell’acqua che lo attingeva in varie parti del corpo. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

– NAPOLI, ammenda di 4mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

– BOLOGNA, ammenda di 2mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.