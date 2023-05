Il Napoli, se avesse vinto ieri lo Scudetto, avrebbe festeggiato in una città con un clima da apoteosi, con un clima bellissimo e che mancava da troppo tempo, ma il goal di Dia ha rovinato tutti i piani.

Adesso la squadra di Spalletti potrebbe vincere lo Scudetto o in albergo o in trasferta ad Udine, lontano dalla sua gente, e Aurelio De Laurentiis vuole cercare di organizzare un evento in città.

L’idea del patron sarebbe quella di far vedere la partita di Udine su un maxi-schermo all’interno del Maradona, un’idea che stuzzica e affascina anche il sindaco Manfredi, ma che potrebbe legarsi a un tema di diritti tv: domani ci sarà una riunione in Prefettura con lo stesso presidente per prendere una decisione.

Fonte: Repubblica.