Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto su Udinese-Napoli, una gara prevista per giovedì alle 20:45, che potrebbe essere decisiva per lo Scudetto, dunque una sfida delicata.

Nelle ultime ore si è parlato di una possibilità di rinvio anche per questa sfida, ma la Lega ha voluto far trapelare il messaggio che non si accetteranno altri anticipo o posticipi: però, l’ultima parola non è detta.

Infatti, domani ci saranno delle riunioni sia nella Prefettura di Udine che di Napoli, dove parteciperanno anche le società, e tra le varie ipotesi le Prefetture potrebbero, quantomeno, chiedere un anticipo alle 18 o alle 18:30, in modo tale che in caso di esito positivo sarebbe più gestibile l’ordine pubblico.

In caso di risposta negativa della Lega, potrebbe esserci la possibilità che la squadra ritorni al venerdì mattina per evitare di paralizzare l’aeroporto di Capodichino, e in città si potrebbero mettere 2-3 maxischermi, uno al “Maradona”, uno sul lungomare e uno su Piazza del Plebiscito.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.