De Maggio: “Udinese-Napoli? Si pensa di aprire il Maradona al pubblico”

Durante la trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, Valter De Maggio si è soffermato sulla partita Udinese-Napoli.

Queste le sue parole: “Forse al Napoli conveniva giocare ieri: è una decisione del Prefetto Palomba. Confermo che c’è l’ipotesi di anticipo dell’orario di Udinese-Napoli. Già oggi all’interno dello stadio si stava discutendo un’ipotesi sul tavolo. Stanno già parlando col Napoli per tenere lo stadio Maradona aperto e la squadra di ritorno da Udine potrebbe andare incontro all’abbraccio del grande pubblico. Non solo ordine pubblico ma anche per questo motivo si sta pensando di anticipare l’orario di Udinese-Napoli“.