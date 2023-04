Gazzetta celebra il Napoli: “Annata dominata, riscritta la storia come mai in Serie A!”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell’ipotesi che il Napoli possa diventare Campione d’Italia, un traguardo mai raggiunto con sei giornate d’anticipo nella storia della Serie A:

“Un titolo che celebra il trionfo della programmazione nel calcio e l’abilità di un grande allenatore e dei suoi giocatori”, si legge sulla Rosea, che celebra il successo del Gruppo gestito alla perfezione da Luciano Spalletti: “Un gruppo coeso come una vera squadra, capace di suonare ogni tipo di musica con passione ed energia, interpretando al meglio le sfide della gara. Il Napoli è al comando grazie alla sua abilità nel bilanciare bellezza e efficacia, con un gioco sincronizzato in ogni fase. Le statistiche dimostrano che questo scudetto è il più meritato degli ultimi anni, a partire dal fatto che sarebbe la prima volta che una squadra vince con sei giornate di anticipo. Questo dato non è affatto banale e dice già tanto sui meriti degli azzurri…”.