Il Mattino – Discorso avviato anche per il rinnovo di Di Lorenzo. I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul discorso del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il terzino azzurro l’ultima volta ha firmato un contratto fino al 2026 con il Napoli ed ora si sta lavorando per una partnership a lungo termine. Il club è in contatto con il suo agente per discutere i dettagli del futuro accordo. Il presente è meraviglioso da vivere e gustare appieno, soprattutto dopo aver vinto lo scudetto grazie al talentuoso terzino di Castelnuovo di Garfagnana che compirà trent’anni ad agosto. Ha fatto un lungo percorso ed è diventato uno dei migliori terzini in Europa.