Gazzetta – Rinnovo Osimhen: svelata la proposta di ADL, cifre e dettagli

Il futuro di Osimhen è oggetto di discussione da diverso tempo. Con la sua stagione da record, il nigeriano ha scatenato l’interesse di vari big club europei pronti a trattare con il Napoli per guadagnarsi il cartellino.

Il numero 9 azzurro ha ancora due anni di contratto con il club partenopeo e Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di rinunciare al suo bomber. Infatti, come spiegato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente vorrebbe proporre all’attaccante il rinnovo, aggiungendo dei bonus che gli permetterebbero di guadagnare molto.

Si tratterebbe di fare uno sforzo economico in più, garantendo al giocatore un accordo alle stesse cifre base ma con l’aggiunta di “super premi” per le prestazioni. In questo modo si arriverebbe a un ulteriore milione di compenso.