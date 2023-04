CdS – La Juventus insiste per Giuntoli! Il Napoli pensa ad Accardi dell’Empoli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano la Juve ha mostrato interesse per Giuntoli, ma dovrà valutare attentamente la situazione contrattuale con De Laurentiis prima di prendere una decisione. Il Napoli non ha ancora ricevuto informazioni ufficiali, ma sta cercando di raccogliere indizi e capire cosa sta succedendo. De Laurentiis ha apprezzato molto l’Empoli, una città fertile per il calcio dove si è formato Pietro Accardi, ex difensore e Ds di una fabbrica di talenti da esportare ovunque. Con la sua visione a lungo termine e il suo fiuto per i talenti, potrebbe essere un candidato perfetto per il Napoli.