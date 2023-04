CdS – De Laurentiis vuole solo festeggiamenti allo stadio. Questa l’idea del presidente

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’idea del presidente Aurelio De Laurentiis per i festeggiamenti post vittoria dello Scudetto. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha invitato i napoletani a festeggiare la vittoria solo all’interno dello stadio. Molto probabilmente quest’ipotesi sfumerà, ma il patron andrà avanti per la sua strada. Il club nonostante ciò sta organizzando un evento speciale per celebrare la vittoria con la squadra e le famiglie nella lounge del presidente, situata vicino la Tribuna Autorità.