Ufficiale – Biglietti di Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli, queste le istruzioni per ottenere il rimborso

La Lega Serie A ha oggi ufficializzato lo spostamento delle prossime due sfide del Napoli, quella con la Salernitana da sabato a domenica e quella con l’Udinese da martedì a giovedì. Non tutti potranno andare a vedere le partite dopo questo spostamento, quindi Ticketone.it ha fatto sapere come sarà possibile chiedere il rimborso per le due sfide. Questo il comunicato ufficiale di Ticketone per LA sfida con la Salernitana.

NAPOLI-SALERNITANA: ” L’incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 aprile 2023 alle ore 15:00 è stato posticipato al 30 aprile 2023 alle ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere presentate entro il 29 aprile 2023 ore 20:00 con le seguenti modalità:

Biglietti acquistati on line sul sito sport.ticketone.it

Per inviare la richiesta fai click qui

Biglietti acquistati presso i Punti vendita TicketOne

Presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

ATTENZIONE: Per poter processare il rimborso è necessario presentarsi con tutti i biglietti contenuti nell’ordine. La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine, non darà diritto ad ottenere il rimborso“.

UDINESE-NAPOLI

Questo quanto invece comunicato dall’Udinese sul proprio sito ufficiale in merito al rimborso dei biglietti:

Per quanto riguarda i tagliandi, per chi li ha acquistati resteranno automaticamente validi. Coloro i quali volessero richiedere il rimborso, invece, hanno tempo per farlo, a partire dalle 15.30 di oggi 28 aprile, entro le ore 12 di martedì 2 maggio con le seguenti modalità:

– Per i biglietti acquistati online al sito sport.ticketone.it , il rimborso può essere richiesto a questo link

– Per i biglietti acquistati presso i punti vendita ufficiali TicketOne, il rimborso può essere ottenuto alla rivendita nella quale si è comprato il biglietto

– Per i biglietti acquistati presso i botteghini della Dacia Arena, il rimborso può essere ottenuto recandosi presso gli stessi botteghini aperti dalle 15 alle 19 il 28 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sabato 29 aprile, dalle 10 alle 13 domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì (orario per i rimborsi) dalle 9 alle 12.

Udinese Calcio ricorda che, per disposizione delle autorità competenti, resta VIETATO il cambio utilizzatore per i tagliandi.