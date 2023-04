In occasione di Napoli-Salernitana, il gruppo organizzato di tifosi azzurri “Ultras 72” ha organizzato una splendida iniziativa. La partita può essere decisiva, poiché potrebbe dare al Napoli l’aritmetica vittoria dello scudetto. Ecco perché gli ultràs hanno organizzato l’iniziativa “Due bandiere”. Essa consiste nel portare allo stadio appunto due bandiere, per commemorare chi avrebbe voluto esserci ma non c’è più.

Di seguito la foto con il comunicato del gruppo: