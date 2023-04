Faouzi Ghoulam ha parlato, in vista dell’ormai matematico Scudetto raggiunto dal Napoli, ai microfoni di Canale 8.

L’ex terzino algerino è tornato anche sul suo infortunio, anzi doppio infortunio, che ha caratterizzato inevitabilmente la sua esperienza in azzurro, causandone un epilogo triste della sua storia. Queste le sue parole:

“Non ho rimorsi, per mia natura non ho mai avuto dei rimorsi. Sicuramente l’affetto della città e dei tifosi, in quel momento, era un conforto importante per me, e forse ho cercato di recuperare troppo velocemente dall’infortunio, cercando di accelerare sui tempi, ma va bene così. Quando ricevi un affetto come quello della gente partenopea sei disposto a tutto per corrisponderlo”.

Infine, tornando ai giorni nostri, sullo Scudetto e sulla possibilità che il Napoli possa aprire un ciclo, si è espresso così:

“Vincere uno Scudetto è il massimo per un calciatore in una piazza come quella azzurra, se poi si considera che l’ultima volta c’era Diego. Comunque si, credo che il Napoli possa aprire un ciclo vincente, ma prima bisogna conquistare questo Scudetto definitivamente”.

Fonte: Canale 8.