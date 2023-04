KKN- Sfide con Salernitana e Fiorentina, le prime novità

Radio Kiss Kiss Napoli ha pubblicato un tweet sulle ultime di Napoli-Salernitana. Secondo quanto annunciato dalla radio ufficiale della SSC Napoli, sono in arrivo delle notizie ufficiali da parte del Casms. La notizia potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Novità anche per Napoli-Fiorentina. La sfida in programma domenica 7 maggio alle ore 18:00 allo stadio Maradona è considerata a rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. In sede di GOS, l’Osservatorio suggerisce di adottare le seguenti misure: