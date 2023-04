Gazzetta – Ndombele, Bereszynski e Simeone: in arrivo un riscatto!

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui tre giocatori in prestito in azzurro. Tanguy Ndombele, Bereszynski e Giovanni Simeone non sono azzurri a titolo definitivo. “Il Napoli non eserciterà quello su Ndombele – spiega la rosea – i 30 milioni che pretende il Tottenham non saranno una spesa preventivata. Improbabile il riscatto di Bereszynski”. Ottime notizie per quanto riguarda Simeone: “12 milioni un buon investimento, considerando che arriveranno circa 11 milioni per Petagna, con la salvezza del Monza il riscatto diventerà obbligatorio”.